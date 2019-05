ToolBox4 - Algoritmi: Ordinamento per selezione pt.3

Cosa succede se le pagine di un articolo di Alan Turing appena uscite dalla stampante volano al vento? Si può usare un algoritmo di ordinamento per selezione per rimetterle in ordine!

In onda venerdì 10 maggio alle ore 17.45 su Rai Scuola canale 146 dt.

