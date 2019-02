ToolBox4 - Che cosa è un robot, storia e futuro

Riparte la nuova edizione di toolbox4 un programma dedicato agli insegnanti per applicare metodologie da utilizzare nelle normali attività didattiche e laboratoriali.

Da quest'anno il programma si concentra su due temi: Proseguiremo nel percorso già intrapreso sul pensiero computazionale attraverso la programmazione con attività intuitive da proporre direttamente agli studenti.

10 puntate saranno dedicate al coding e ai linguaggi di programmazione partendo dall'uso degli algoritmi, in questa serie ci rivolgiamo ai docenti e studenti della scuola secondaria di secondo grado.

7 puntate saranno dedicate al coding e ad esempi di applicazioni pratiche rivolgendosi a docenti e studenti delle scuole secondarie di primo grado. 8 puntate saranno dedicate alla robotica e a esperienze laboratoriali sviluppate in scuole secondarie di primo e secondo grado che stanno adottando un percorso innovativo.

Realizzeremo dei video tutorial per tracciare delle linee guida e parlare di robotica per la scuola, e per muovere i primi passi nell'Industry 4.0. Usando elettronica, stampa 3D, laser cutter per imparare a costruire e programmare robot e circuiti.

In questa prima puntata scopriremo la storia, il presente e il futuro dei robot. Analizzeremo la loro struttura e faremo un viaggio tra scienza, fantascienza. Abstract lungo prima puntata. Quando è stato inventato il nome robot? Che struttura hanno queste macchine sofisticate, come caratterizzeranno la nostra vita nei prossimi anni? In questa prima puntata scopriremo la storia, il presente e il futuro dei robot, tra scienza e fantascienza. Utilizzando una affascinante metafora biologica, poi, analizzeremo le parti costituenti di ogni robot, scoprendo somiglianze impressionanti con gli organismi viventi prodotto della natura.

In onda venerdì 8 febbraio alle ore 18.45 su Rai Scuola canale 146 dt.

