Finalmente dopo tanta teoria e molte prove pratiche dedicate ai singoli componenti, in questa puntata impareremo a programmare il nostro primo vero robot. Si tratta di una piattaforma robotica ludica e facilmente programmabile con un foglio di carta e semplici pennarelli colorati. Partiremo con l'osservazione del nostro piccolo amico per riconoscerne le parti fondamentali, in particolare i sensori e i motori e poi passeremo a programmarlo per fargli svolgere semplici ma divertenti esercizi robotici.

In onda venerdì 15 marzo alle ore 18.40 su Rai Scuola canale 146 dt.

