Toolbox4 - Robotica industriale e robotica umanoide

Per concludere il nostro viaggio nell'affascinante mondo della robotica faremo la conoscenza di due robot che diventeranno il simbolo della Quarta rivoluzione industriale che dal 2010 sta ridisegnando il mondo in cui viviamo e in particolare quello del lavoro. Nella prima parte della puntata impareremo a utilizzare e programmare un braccio robotico industriale, robot perfettamente programmati per affiancare gli umani nelle fabbriche, ma anche nelle piccole botteghe artigiane. Nella seconda parte della puntata incontreremo un robot umanoide che impareremo a programmare per fargli ripetere azioni semplici e complesse, per intrattenerci e divertirci.

In onda venerdì 29 marzo alle ore 18.15 su Rai Scuola canale 146 dt.

