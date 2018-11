Torino, 29 novembre, terza edizione del Festival dell’Educazione

“Per un pensiero creativo, critico e civico” è la frase che fornirà lo spunto ed ispirerà gli appuntamenti della terza edizione del Festival dell’Educazione, in programma a Torino dal 29 novembre al 2 dicembre 2018.

La manifestazione - promossa dalla Città di Torino attraverso la Divisione Servizi Educativi e ITER (Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile), con il contributo dell’Università degli Studi di Torino e di altre università italiane, con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – chiama a raccolta tutti coloro che lavorano sulla formazione delle nuove generazioni, animati dalla convinzione che il compito finale dell’Educazione sia quello di favorire il ben-essere individuale e collettivo.

Il programma prevede una serie di incontri con e tra esperti nazionali e internazionali, pensati per diventare occasione di dialogo, di scambio e di circolazione di buone pratiche educative e didattiche nonché un modo per creare connessioni tra i diversi cicli educativi, dall’infanzia all’università, e per dare visibilità alle tante realtà che quotidianamente si impegnano e si occupano di educazione in città.

Inoltre, seminari di approfondimento teorico, workshop con proposte metodologiche e operative, presentazioni di esperienze e buone pratiche, tavole rotonde, installazioni temporanee e mostre tematiche, visite didattiche interattive nei musei della città, eventi e spettacoli serali e molte iniziative rivolte alle famiglie con letture dedicate all’infanzia, laboratori e momenti di gioco.

Per il programma dettagliato del Festival dell’Educazione: https://www.festivaleducazione.net/programma/

