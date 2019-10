Torna Lucca Comics & Games dal 30 ottobre al 3 novembre

Tanti media partner, tra cui la Rai, per l’edizione 2019 di Lucca Comics & Games, la fortunata manifestazione che si svolge nella città toscana dal 30 ottobre al 3 novembre.



Giochi e videogiochi



In questa ricchissima sezione, il festival propone, nella suggestiva location delle mura di Lucca (Baluardo San Regolo), la presentazione del nuovo Call of Duty: Modern Warfare. Carri armati e poligoni di tiro faranno da cornice, mentre nei sotterranei il pubblico è invitato a cimentarsi con il videogioco. Tra gli ospiti, oltre agli scrittori Daniel Abraham e Ty Franck, autori della saga The Expanse, ci sarà Dario Tonani, storico autore della collana Urania. Molto atteso Bruce Sterling, creatore del genere cyberpunk. Inoltre saranno presenti il senior product designer di Magic: the Gathering Gavin Verhey e l’artista di D&G Stefan Pokorny.

Una sfida al gioco di ruolo Dungeons & Dragons aspetta l’attore hollywoodiano Joe Manganiello e il comico scozzese Paul Foxcroft, che se la dovranno vedere con veri professionisti internazionali di questo affascinante mondo virtuale come Mark Hulmes e Kim Richards. L’evento si svolgerà in diretta Twitch mondiale. Non mancheranno altri creatori di mondi come Chris Pramas (Dragon Age, Warhammer Fantasy Roleplay) e Jeff Grubb (Dragonlance, Forgotten Realms).



Serie tv e cinema



Anche il cinema e le serie tv più viste e apprezzate dal pubblico, protagonisti di Lucca Comics: dalla fiction spagnola La casa di carta (a cui sarà dedicato un intero padiglione esperienziale), all’anteprima della nuova serie di The Witcher, basata sull’omonimo romanzo di Andrzej Sapkowski; dalla stagione numero 2 di The new Pope del regista Paolo Sorrentino, alla proiezione, il 31 ottobre, della versione integrale (24 minuti in più) del capolavoro di Stanley Kubric Shining. Infine, una nota raffinata con il documentario di Giancarlo Soldi Cercando Valentina – Il mondo di Guido Crepax in sala a febbraio del 2020 e La famosa invasione degli orsi in Sicilia, film d’animazione di Lorenzo Marotti, tratto dal libro di Dino Buzzati, al cinema il 7 novembre.

Libri



Non solo fumetti e videogiochi, il calendario propone anche tre incontri del Salone internazionale del libro di Torino, organizzati dallo scrittore Fabio Geda. Primo appuntamento venerdì 1° novembre, alle 16, nella sala Robinson Repubblica con Nicola Lagioia, direttore del Salone, e i consulenti Valeria Parrella e lo stesso Geda. Sarà occasione per riflettere sul tema di quest’anno della fiera, Becoming human. Il 2 novembre, alle 14, sarà il turno di Immersi nelle storie. Raccontare nell’era dei giochi e infine, domenica 3 novembre, sempre alle 14, La rappresentazione del Male.







Musica



Cristina d’Avena in rappresentanza del melò e della nostalgia e i Death SS per l’heavy metal, rappresentanosolo gli estremi dell’offerta musicale della kermesse.



Ma non finisce qui: l’evento Nel palmo del diavolo che consentirà ai partecipanti di indossare il costume del proprio personaggio preferito; la variopinta parata attraverso i borghi di Lucca Steel Ball Run e i molti appuntamenti che riguardano il mondo giapponese, tra cui l’incontro con il mangaka Hirohiko Araki che partecipa per la prima volta ad un evento fuori dal suo Paese.



Tutte le informazioni sugli appuntamenti di Lucca Comics 2019 nel programma integrale.

