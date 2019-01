Trasmettere ed insegnare la Shoah è impossibile? Un convegno in diretta dalla Camera dei deputati

In occasione del Giorno della Memoria, che si celebra domenica prossima 27 gennaio, oggi alle 10.30 alla Camera dei deputati, si svolge il Convegno Trasmettere ed insegnare la Shoah è impossibile?. L'appuntamento, in programma presso l'Aula del Palazzo dei Gruppi parlamentari, in Via di Campo Marzio 78, viene aperto dal saluto introduttivo del Presidente Roberto Fico. Seguono gli interventi del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, Marco Bussetti, del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, della Presidente dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni.

Nel corso del Convegno, durante il quale viene presentato il sito Scuola e Memoria , verrà ascoltata la testimonianza di Gilberto Salmoni, sopravvissuto all'internamento a Fossoli e Buchenwald, e gli interventi di Giuseppe Pierro e Anna Piperno, del ministero dell'Istruzione, Marzia Luppi, Direttrice della Fondazione Campo Fossoli, Silvia Guetta, dell'Università di Firenze, Simonetta Della Seta, Direttrice del Museo nazionale dell'Ebraismo italiano e della Shoah.

Nel filmato i lavori del Convegno.

