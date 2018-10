Tutte le novità su #Maturità2019

Lo ha annunciato il ministro Marco Bussetti con un video postato sul suo profilo Facebook: nel 2019 cambia l’esame di maturità. Il Ministero dell’Istruzione ha già messo tutte le novità, nero su bianco, sul sito del MIUR, anche la versione in “pillole”, molto chiara e sintetica.

Cambiano, innanzitutto, i requisiti per essere ammessi alla prova: niente più test Invalsi né lo svolgimento delle ore di alternanza scuola-lavoro. Sarà sufficiente aver frequentato almeno i tre quarti del monte ore previsto, avere il 6 in ciascuna disciplina, avere la sufficienza nel comportamento. Il Consiglio di classe potrà deliberare l’ammissione anche con una insufficienza in una disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto, ma dovrà motivare la propria scelta.

Per quanto riguarda il credito scolastico, si baserà sul percorso di studi fatto dallo studente: il credito maturato nell’ultimo triennio varrà fino a 40 punti su 100, invece degli attuali 25. A chi farà l’Esame quest’anno sarà comunicato, entro il termine degli scrutini intermedi, il credito già maturato per il terzo e quarto anno, che sarà convertito in base alle nuove tabelle. Il voto finale continuerà ad essere espresso in centesimi.

Le prove scritte si riducono da tre a due e si svolgeranno il 19 giugno e il 20 giugno 2019. Per la prima prova, quella di Italiano, i maturandi dovranno produrre un elaborato scegliendo tra 7 tracce riferite a 3 tipologie di prove in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La seconda prova scritta riguarderà una o più discipline caratterizzanti i vari percorsi di studio. In questo caso gli argomenti verranno comunicati ufficialmente agli studenti il prossimo gennaio.

Il voto finale, espresso in centesimi, partirà dal credito scolastico (fino a 40 punti). Alla commissione spettano poi fino a 60 punti: massimo 20 per ciascuna delle due prove scritte e 20 per il colloquio. Il punteggio minimo per superare l’esame resta fissato in 60 punti.

