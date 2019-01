Tutti a scuola... di Cinema!

Il cinema come strumento privilegiato per la trasmissione dei saperi, depositario di un linguaggio e di una tecnica in continua evoluzione, efficace mezzo di divulgazione scientifica e culturale. Per questo il MIUR e il MIBAC, con il Bando “Cinema per la scuola”, hanno deciso di investire i fondi a loro disposizione in un nuovo progetto rivolto a tutte le scuole superiori d’Italia. Studenti e professori potranno accedere gratuitamente ad un percorso di formazione sui linguaggi e gli strumenti del mondo del cinema e del video: è nata la prima Accademia di Video Making (AVM2019) online.

Ideato e coordinato da Liceo Malpighi di Bologna, Fondazione Cineteca di Bologna, Romanae Disputationes, Associazione Tokalon e Parole O_Stili, il corso si articola in 10 lezioni sul mondo del cinema, della realizzazione e della produzione video, tenute da esperti del settore tra cui Gian Luca Farinelli, Fabio Bonifacci, Claudio Cupellini. Sceneggiatura, regia, montaggio, sonoro, le serie tv, sono solo alcuni dei temi trattati a cui i ragazzi si approcceranno.

Gli studenti potranno iscriversi singolarmente, in gruppo o come classe e potranno seguire le lezioni in presenza, fino a esaurimento posti, oppure in diretta/differita streaming iscrivendosi sul sito di Accademia Videomaking o utilizzando la email della segreteria avm@tokalonformazione.it, entro e non oltre il 22 gennaio prossimo.

L’Accademia prosegue con un contest, la cui partecipazione è facoltativa, dove gli studenti e le studentesse potranno realizzare un loro cortometraggio di un massimo di 6 minuti sul tema “La vita rinasce in un incontro”. Gli elaborati dovranno essere caricati entro e non oltre il 15 maggio sul sito di AVM2019 (link) e i 5 video vincitori saranno presentati al Festival Il cinema ritrovato a Bologna il prossimo giugno.

