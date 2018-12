Uberto Zuccardi Merli: i bambini e la tecnologia

Intervista allo psicologo e psicoanalista Uberto Zuccardi Merli, realizzata da Rai Filosofia durante la 2^ edizione del Kum! Festival, manifestazione diretta da Massimo Recalcati, tenutasi dal 18 al 21 ottobre 2018 presso la Mole Vanvitelliana di Ancona.

Zuccardi Merli ci ha parlato del rapporto tra i bambini e la teconologia. La tecnologia genera dipendenza come nessun oggetto nel passato, per cui è fondamentale che gli adulti svolgano un'attività di regolamentazione dell'uso degli strumenti teconologici da parte dei bambini.

Uberto Zuccardi Merli è psicologo e psicoanalista. Membro dell’Associazione Mondiale di Psicoanalisi, si è formato a Parigi con Jaques Alain Miller. Socio fondatore dell’Associazione “Jonas Onlus” per la clinica dei nuovi sintomi creata da Massimo Recalcati nel 2003. Fa parte dell’Equipe di Jonas Milano; insegna “ Teoria psicoanalitica dei nuovi sintomi” nella Scuola di Specializzazione in Psicoterapia “IRPA” il cui Direttore scientifico è Massimo Recalcati. Da dieci anni è il Direttore Scientifico di “Gianburrasca-Onlus” Centro per ricerca e il trattamento del disagio infantile con sede a Milano.

Tags

Condividi questo articolo