Umano digitale: il corso online di Alessandro Bogliolo

Digitale è uno degli aggettivi più usati di questo inizio di secolo. Non è un neologismo, ma ha assunto un significato che evoca le tecnologie informatiche, il progresso e l’innovazione. In questa accezione l’aggettivo compare nelle agende strategiche di tutti i paesi del mondo, ma indica anche il divario tra chi padroneggia le nuove tecnologie e chi non riesce a tenere il passo con uno sviluppo tecnologico che avanza a ritmi senza precedenti.

UMANO DIGITALE riparte dalla definizione stessa di “digitale” per contribuire a raggiungere un obiettivo molto ambizioso: che nessuno si senta escluso dalla cosiddetta rivoluzione digitale, che ha radici talmente profonde nella storia dell’umanità da poterne rintracciare le origini nella preistoria.

Il connubio insolito tra un corso universitario online e un programma televisivo

Umano digitale è un corso online erogato in modalità aperta e gratuita dall'Università di Urbino, unito ad una produzione originale di Rai Cultura in 7 puntate, che andranno in onda durante il corso e che ne diventeranno parte integrante. Tutti i contenuti resteranno poi disponibili online per la fruizione on demand sui portali MOOC Uniurb e Rai Play.

Il programma televisivo, "Il digitale", offrirà una documentazione puntuale di attività pratiche interduisciplinari svolte in classe per portare all'attenzione degli alunni i temi trattati nel corso.

Il corso è aperto a tutti, per iscriversi basta un click su MOOC Uniurb, ma rilascia certificati di completamento in forma cartacea e in forma di open badge, è accreditato ai fini della formazione per insegnanti e gode dei patrocini di INDIRE e di DiCultHer, che ne condividono l'approccio e ne riconoscono l'importanza propedeutica alla diffusione della cultura digitale nella scuola e nella società.

La prima lezione si svolgerà in diretta streaming lunedì 18 marzo alle ore 17:00.

L'autore

Programma del corso

Digitale: definizione e proprietà

Homo Sapiens

La nostra storia

L’informazione e le sue forme con attività pratiche svolte in classe documentate da una produzione originale di Rai Cultura in 7 puntate, che andranno in onda durante il corso

Le scelte Le quantità La narrazione Le immagini La musica I video La ridondanza

ICT

Cultura digitale

Diritti umani

Per informazioni e iscrizioni gratuite

https://mooc.uniurb.it/digimooc

