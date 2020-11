Un evento live per la Giornata Mondiale della Scienza

Promosso dalla Fondazione De Sanctis e in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura (Cepell) in occasione della Giornata Mondiale della Scienza, l'evento "I love Scienza" si svolge in diretta streaming il 10 novembre dalle 11.00 alle 18.00 e riunisce i più grandi scienziati di tutto il mondo per discutere il rapporto tra scienza e società, scienza e futuro, scienza e Covid-19.

Dopo il saluto di apertura del Ministro dell'università e della ricerca Gaetano Manfredi, intervengono, tra i tanti: Anthony Fauci, Walter Ricciardi, Maria Cristina Messa, Maria Chiara Carrozza, Alberto Mantovani, Franco Locatelli, Giuseppe Novelli, Giuseppe Remuzzi, Giulio Maira, Mario Melazzini, Roberta Siliquini, Annamaria Colao, Pierluigi Lo Palco, Antonio Iavarone, Ennio Tasciotti, Paolo Maria Rossini, Roberto Bernabei, Adriana Albini, Gianfranco Pacchioni, Daniela Bartoletto, Roberta Sessoli, Silvia Bordiga, Alessandro Cerri, Marina Cobal, Paolo Boffetta, Jose Kenny, Vincenzo Barone, Ranieri Guerra, Giuseppe Ippolito, Massimo Galli, Armando Piccinni, Alberto Siracusano, Stefano Bertuzzi, Ernesto Caffo, Alberto Villani.



I contributi, moderati da Luigi Ripamonti, Daniela Minerva, Michele Bocci, Claudia Fusani e Margherita De Bac, sono accompagnati da letture di passi celebri recitate da grandi personalità del mondo dello spettacolo come Claudio Santamaria che legge uno scritto di Nikola Tesla; Francesco Pannofino legge La storia di un atomo di carbonio di Primo Levi, Paolo Briguglia legge un brano del fisico Richard Phillips Feynman tratto dal Piacere di scoprire.

Un modo diverso per festeggiare, distanti ma insieme, la Giornata mondiale della Scienza.

