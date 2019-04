Una mostra per conoscere una straordinaria scoperta archeologica che riscrive la storia della Cina

Save The Date, il programma di RAI5 in onda il venerdì alle 23:00 che illustra la settimana culturale italiana, presenta la mostra Mortali Immortali. Tesori del Sichuan nell’antica Cina fino al 17 ottobre a Roma, Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali. Un percorso nella vita sociale e nel mondo spirituale dell’antica civiltà Shu, nel sud-ovest della Cina, con eccezionali opere in bronzo, oro, giada e terracotta, dall’età del bronzo (II millennio a.C.) fino all’epoca Han (II secolo d.C.), rinvenute nei siti di Sanxingdui e Jinsha e provenienti da importanti istituzioni cinesi. Filo conduttore della mostra è il Fiume Azzurro. I Mercati di Traiano accolgono ed esaltano gli straordinari reperti, che per la prima volta sono presentati in un’esposizione così estesa in Europa, ora a Roma dopo Napoli.

