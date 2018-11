Una raffinata mostra veneziana racconta gli idoli del neolitico

Save The Date, il programma di RAI5 in onda il venerdì alle 23:00 che illustra la settimana culturale italiana, ci presenta questa settimana : Idoli, Il Potere delle Immagini, in corso a Venezia Fondazione Giancarlo Ligabue, sulla raffigurazione umana nell’era neolitica.

