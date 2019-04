Una scuola possibile. Studi ed esperienze intorno al Manifesto "Una scuola"

In ogni contesto della contemporaneità emerge un'esigenza di cambiamento della scuola nelle sue strutture fondamentali: lo chiedono i sistemi economico, politico, culturale, sociale, educativo, istituzionale. Il libro "Una scuola possibile. Studi ed esperienze intorno al Manifesto Una scuola", a cura di Francesca Antonacci e Monica Guerra, ed edito da Franco Angeli, testimonia alcune esperienze di educazione e formazione all'interno del mondo scolastico, finalizzate a ripensare l'assetto consueto della didattica grazie a pratiche che valorizzano uno stile esplorativo e immaginativo, relazioni comunitarie, contesti complessi, materiali "intelligenti" e la pluralità dei linguaggi.

Il volume invita a pensare la scuola come un luogo di inclusione e di trasformazione della società nel quale sperimentare la passione per insegnare e apprendere grazie a una cultura sensibile al mondo dell'avventura, del gioco, dell'educazione tra dentro e fuori la scuola.

Francesca Antonacci è professoressa associata e insegna Pedagogia del gioco e Teorie e metodologie della formazione permanente presso il Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione "Riccardo Massa" dell'Università di Milano-Bicocca. Si occupa di immaginazione, arti performative e gioco, e di modelli di innovazione scolastica. Tra le ultime pubblicazioni per FrancoAngeli Il cielo e i violenti (con M. Della Misericordia, 2017), Intrecci d'infanzia (con E. Rossoni, 2016), La guerra dei bambini (con M. Della Misericordia, 2013), Puer Ludens (2012).

Monica Guerra è ricercatrice e insegna Organizzazione e coordinamento dei servizi educativi e di Mediazione didattica e strategie di gruppo presso il Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione "Riccardo Massa" dell'Università di Milano-Bicocca. Si occupa in particolare di modelli di innovazione scolastica e di esperienze educative in e outdoor. Tra le sue pubblicazioni Materie intelligenti (Junior, 2017), Fuori (a cura di, FrancoAngeli, 2015), Progettare esperienze e relazioni (Junior, 2013).

