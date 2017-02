Università online: al via la seconda edizione del master in Management - Economics, Leadership e Dig

Si aprono le iscrizioni alla seconda edizione del Master di I livello in "Management-Economics, leadership e digital skills", in partenza il 15 maggio 2017. Il corso, nato dalla partnership tra 24 ORE Business School e IUL - Italian University Line

(l’università telematica istituita nel 2005), ha una durata di un anno accademico e si svolge in modalità e-learning. Il Master ha l’obiettivo di formare figure professionali in grado di rivestire ruoli di responsabilità con capacità di leadership e competenze strutturate nell’ambito del management e dell’economia aziendale.



«Le solide competenze economiche e manageriali della 24 ORE Business School - dichiara Massimiliano Bizzocchi, Direttore della IUL – unite all’esperienza accademica della IUL sulle tematiche pedagogiche hanno dato vita a un percorso di altissimo livello che ha ottenuto un grande successo nella prima edizione. Per questo motivo, abbiamo deciso di dare avvio a una seconda edizione del Master, grazie alla quale i partecipanti potranno acquisire strumenti e conoscenze necessarie per accrescere la propria professionalità nelle aree del general management, con focus specifici su leadership, digital e social skills, economics d’impresa, marketing e comunicazione».



Il percorso didattico è il risultato di un approccio pluridisciplinare, per un totale di 1500 ore e 60 CFU, che si articola in 5 moduli: “Competenze relazionali e manageriali”, “Ruolo e sfide della leadership”, “Digital & social skills”, “Modelli e metodi di economics d’impresa” e "Strategie di marketing e comunicazione”. Ogni modulo si compone di video-lezioni, courseware, attività operative, materiali di studio e forum. Lo studio comprende una parte di didattica online in autoapprendimento e una parte di didattica interattiva con la possibilità di un confronto continuo con i tutor didattici e con gli altri partecipanti.



Al termine del percorso formativo, è previsto un esame finale in presenza. La scadenza per presentare la domanda di ammissione è l’8 maggio 2017. Per i candidati più meritevoli sono messe a disposizione borse di studio a copertura parziale della quota di iscrizione (se interessati, bisogna inviare la domanda di ammissione entro il 3 aprile 2017).



