Università per la legalità: 2-3 maggio 2019 a Genova

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Fondazione Falcone, d’intesa con il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU) e la Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI), in occasione del XXVII° anniversario delle stragi di Capaci e di via D’Amelio, che ricorre il 23 maggio, Giornata della legalità, hanno indetto il progetto “Università per la legalità”.

Obiettivo dell’intesa comune, è quello di promuovere, sulla base dei valori della Costituzione italiana, la cultura della memoria, dell’impegno e della legalità attraverso un percorso di sensibilizzazione e formazione del mondo accademico nel rispetto delle autonomie dei singoli Atenei italiani. Nel rinnovare tale impegno, già sancito con la sottoscrizione nel 2016 del protocollo d’intesa per la “Sensibilizzazione e formazione del mondo accademico per promuovere la cultura della memoria, dell’impegno e della legalità, per l’anno accademico 2018-2019, consapevoli dei risultati conseguiti nelle precedenti edizioni dell’iniziativa, dunque, è stata attivata la Call che ha invitato gli studenti dei singoli Atenei alla realizzazione, all’interno delle proprie realtà accademiche, di percorsi ed iniziative che costituiscano occasione di riflessione sull’impegno, sulla capacità e sulla lungimiranza degli uomini e delle donne che hanno dedicato la propria vita alla lotta alle mafie nazionali e transnazionali, nonché sui profili di maggior rilevanza nella lotta ad ogni tipo di criminalità organizzata.

Nel ricordo delle stragi in cui persero la vita Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti Rocco Dicillo, Antonio Montinaro, Vito Schifani e Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi, Claudio Traina, avrà luogo il momento di condivisione dei menzionati progetti che gli Atenei avranno elaborato sulla base del presente bando, creando un momento di condivisione e confronto tra le diverse realtà universitarie italiane. Gli eventi collegati al presente bando si terranno presso l’Università degli Studi di Genova il prossimo 2 e 3 maggio 2019 (In allegato il programma delle due giornate).

Durante tale manifestazione l’intento sarà quello di garantire un ampio spazio alle delegazioni studentesche delle Università che intendano partecipare all’incontro così creando un momento di scambio e confronto sui lavori svolti, o da svolgere entro il 31 dicembre 2019, da ogni singolo Ateneo per contribuire alla diffusione della cultura della legalità e dei principi del sano vivere civile tra le nuove generazioni. Nell’ottica di una soluzione di continuità con le prime edizioni del progetto verrà simbolicamente aperta all’adesione delle delegazioni universitarie la “Carta dell’Impegno alla Legalità degli Studenti Universitari”, un compendio di principi e di valori che si pone l'ambizioso obiettivo di essere fonte di ispirazione per il concreto agire nella lotta contro ogni forma di criminalità, elaborata dagli studenti dell'Università degli Studi di Palermo e già siglata dalle rappresentanze che hanno preso parte alle prime due edizioni del progetto “Le Università per la legalità”.

Guarda il web doc di Rai Cultura dedicato alla Giornata della legalità

Tags

Condividi questo articolo