Valentina Scala. La formazione del Multimedia Producer

Valentina Scala, Direttrice dell’ ITS Apulia Digital Maker di Foggia, un Istituto tecnico superiore post diploma nell’aera delle tecnologie dell’informazione e comunicazione, intervistata in occasione del Foggia Film Festival 2018, parla dei percorsi formativi proposti dall’ITS, tra cui quello per Multimedia Producer, . Alcuni giovani diplomati dell’Istituto sono stati attori protagonisti del Foggia Film Festival, avendo offerto competenze e supporto tecnico all’organizzazione e alla produzione. Una concreta possibilità di lavoro creata grazie alle competenze acquisite.

