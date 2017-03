Virginia Woolf: Orlando

Eugène Ionesco (Slatina, 1909 - Parigi,1994), intervistato nel suo appartamento in boulevard Montparnasse, parla del teatro e della funzione dell'arte che per lui è quella di “spezzare la crosta dell`imborghesimento“. Polemizza con la cultura socialista del suo tempo, con “Sartre come il Pen club“, e rivela di aver scritto “Il rinoceronte“ ispirandosi alla figura di Pasternak. Poi passa a una ...