Visioni in movimento, a settembre 2020 la 6a edizione

"Usciremo dalle nostre case e torneremo a camminare, assieme e respirare la stessa aria. Torneremo a raccontare con il cinema il paesaggio che si apre fuori dalle strade battute, lungo sentieri e spazi inaccessibili ai mezzi inquinanti"

A causa dell'emergenza sanitaria e delle misure per contrastare la diffusione del Covid-19, è stata prorogata al 29 giugno 2020 la possibilità di partecipare alla sesta edizione di "Visioni in Movimento", la residenza artistica itinerante per autori e video-maker under 35 che quest'anno si svolgerà in Toscana, rigorosamente a piedi lungo la via Francigena tra la fine di settembre e ottobre.



Visioni in Movimento, il progetto promosso e realizzato da Culture Attive con il sostegno del MiBACT e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea” e con la partecipazione del Comune di San Gimignano, in partenariato con le associazioni Mattador di Trieste e Visionaria di Siena e la collaborazione di Doc.it - associazione documentaristi italiani. mette in palio la produzione di tre brevi film ed un periodo di formazione per tre giovani film-maker europei e dell’area mediterranea.



La residenza si terrà quindi in autunno lungo il tratto di via Francigena che collega le province di Pisa, Firenze e Siena (da San Miniato a Siena seguendo il percorso ufficiale della via), in questo periodo i partecipanti si formeranno in una speciale scuola itinerante dedicata al fare cinema sui territori ed al tema del cammino, conosceranno il percorso percorrendolo a piedi da soli e con gli organizzatori e grazie ai tutor potranno approfondire il loro progetto di film, svilupparlo, scriverlo e realizzarlo.

Il bando rivolto ai giovani film maker è disponibile sul sito https://www.visionimovimento.com/prossima-edizione, per informazioni è possibile contattare la segreteria di Visioni in Movimento all'indirizzo visionimovimento@gmail.com.

