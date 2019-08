Visioni in movimento: dal 6 ottobre al 4 novembre per imparare a fare cinema

Il progetto si chiama Visioni in movimento. La scuola di cinema senza sedie e nasce per dare un’opportunità concreta a giovani film maker con meno di 35 anni. Organizzato dall’associazione Culture Attive, con il contributo del Ministero dei per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale Cinema e la collaborazione dei comuni di San Gimignano, Siena e Monteroni d'Arbia con le associazioni Mattador (Trieste) e Visionaria (Siena) e la casa di produzione Kiné, mette in palio la produzione di due cortometraggi ed un periodo di formazione per due autori europei e dell’area mediterranea.

L’edizione 2019 torna in Toscana dal 6 ottobre al 4 novembre, proponendo ai partecipanti un viaggio a piedi, da soli e accompagnati dagli organizzatori, sull’antico tracciato della via Francigena, nel tratto che da San Gimignano porta a Radicofani.

Nel corso di quasi un mese, gli aspiranti registi si formeranno in una speciale scuola itinerante dedicata al fare cinema ed al tema del cammino. Grazie alla supervisione di tutor professionisti (registi, produttori e tecnici), i ragazzi avranno la possibilità di approfondire il loro progetto di film, scriverlo e realizzarlo.

La scuola, curata da Giuseppe Gori Savellini e Giulio Kirchmayr, è diretta dal regista Matteo Oleotto.

Per partecipare, il bando è disponibile sul sito www.visionimovimento.com.

Per informazioni è possibile contattare la segreteria di Visioni in Movimento all'indirizzo visionimovimento@gmail.com.

