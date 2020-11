World Philosophy Day 2020

Nel 2020 il World Philosophy Day si celebra il 19 novembre con una diretta on line sul canale YouTube InschibbolethTV, con accesso libero dalle 14.30 alle 18.30.

La Giornata dedicata alla valorizzazione della filosofia, indetta dall'UNESCO e promossa dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e in collaborazione con istituzioni di cultura e ricerca, quest'anno si intitola La Filosofia c’è! Un’Agenda per il futuro. L’intento degli organizzatori è quello di porre l’attenzione sull’importanza della presenza della filosofia per la formazione dei giovani, soprattutto in questo periodo di disorientamento e incertezza planetari, accentuati dall’emergenza epidemiologica.

L'edizione del 2020, si legge sul sito dell'Unesco: "invita il mondo intero a riflettere sul significato dell’attuale crisi pandemica sottolineando la necessità, ora più che mai, di ricorrere alla riflessione filosofica per far fronte alle varie crisi che stiamo attraversando. La crisi sanitaria mette in discussione molteplici aspetti delle nostre società. In questo contesto, la filosofia ci aiuta a prendere la necessaria distanza per andare avanti, incentivando la riflessione critica su problemi che sono già presenti ma che la pandemia ha spinto al loro parossismo".

In pieno accordo con la cultura della sostenibilità e a favore di un’educazione attenta agli Obiettivi dell’Agenda 2030 - in particolare al quarto: "Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti" - l’esercizio del pensiero filosofico può dare un contributo fondamentale per interpretare le sfide inedite che ci pongono gli attuali mutamenti, fornendo idee, parole, concezioni nuove o rinnovate che agiscano da stimolo alla trasformazione di comportamenti, abitudini e stili di vita. La filosofia continua a dialogare con l'agorà ache in modalità virtuale per migliorare in concreto la realtà.

La Giornata si articola in due sessioni: nella prima interverranno filosofi e filosofe che proporranno approfondimento sulle tematiche dell’Agenda 2030 e dello sviluppo sostenibile.

Nella seconda sessione saranno presentati percorsi di rinnovamento della didattica della filosofia, in linea con le proposte degli Orientamenti per l’apprendimento della Filosofia nella società della conoscenza. In particolare saranno illustrati progetti di Didattica Digitale Integrata in Filosofia, organizzati secondo le Linee guida per la Didattica digitale integrata (Decreto ministeriale n. 89 del 7 agosto 2020) e in collaborazione con enti e istituzioni, a supporto dell’attività didattica dei docenti.

Il Philosophy Day 2020 si svolge in media partnership con Rai Scuola e Rai Cultura, Indire, l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, il Centro di Ricerca sull'Indagine Filosofica, Inschibboleth.

