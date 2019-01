Wu Yuren. Una lezione sulla fine del mondo

Un progetto per capire la città, aprire il confronto sui processi in atto, aggiornare le conoscenze e sperimentare nuove forme di vita urbana: Lezioni sulla fine del mondo. La ri-costruzione della città, curato da Marta Francocci e presentato dal Macro Asilo di Roma, è un ciclo di cinque incontri per riflettere su tematiche ineludibili del vivere contemporaneo attraverso lo sguardo di architetti, artisti, scienziati. Sotto i riflettori criticità e nuovi fermenti urbani: la città che cresce e che muta, la città dei grandi flussi, la città che crolla incapace di tutelare la propria storia, la città che sperimenta e si rimette in gioco lanciando sfide inedite. Lezioni sulla fine del mondo inizia,non negli spazi museali deputati al confronto e al dibattito, ma proprio nella città, dalla strada, con una performance dell’artista cinese Wu Yuren, una presenza internazionale di forte impegno civile.

I successivi incontri sono stati programmati presso il Macro Asilo nelle seguenti date: 18 gennaio, 8 febbraio, 15 marzo, 26 aprile 2019

L’incontro del 18 gennaio Rigenerazione, ricostruzione, manutenzione qualità architettonica, propone una riflessione, in particolare, sul modello di riqualificazione urbana messo in atto nella città di Londra nell’ultimo decennio. Intervengono: Stefano Boeri, architetto e Presidente Triennale di Milano, Maria Claudia Clemente, architetto, Studio Labics, Giuseppe Cappochin, Presidente Consiglio Nazionale Architetti, Regina De Albertis, Presidente Nazionale Giovani Imprenditori Ance (Associazione Nazionale Costruttori Edili). E’ stato invitato Luca Bergamo, Vicesindaco Roma.

