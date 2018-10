XIII edizione di Tuttestorie a Cagliari

Da giovedì 4 a venerdì 12 ottobre si tiene a Cagliari (Centro culturale EXMA e altri spazi) la XIII edizione di Tuttestorie, festival di letteratura per ragazzi. “VOGLIO L’ERBA DELLE STELLE. Racconti, visioni e libri dei Desideri” è il tema dell’edizione 2018 e verrà declinato in incontri, laboratori, spettacoli, narrazioni, performance, proiezioni cinematografiche ed eventi speciali. Dopo il primo weekend il Festival proseguirà fino al 12 ottobre a Cagliari e fino al 10 ottobre in biblioteche e scuole di altre città sarde. L’edizione 2018 prevede circa 430 appuntamenti rivolti ai bambini e ragazzi da 0 a 16 anni e adulti curiosi, con 95 ospiti fra scrittori, illustratori, artisti, narratori, musicisti, attori, danzatori, scienziati, giornalisti. Molto nutrito il programma scuole, con 266 appuntamenti dedicati alle classi dalla scuola dell’infanzia alla secondaria e 15.000 studenti già iscritti a partecipare.

Tra i principali ospiti: lo scrittore Guus Kuijer, primo autore olandese a ricevere, nel 2012, l’Astrid Lindgren Memorial Award, massimo riconoscimento mondiale della letteratura per ragazzi in uscita con Madelief. I grandi, buoni giusto per fare il minestrone (Camelozampa); dall’Inghilterra l’autore di romanzi Philippe Reeve e l’illustratrice SarahMcIntyre; il giovane illustratore londineseBenji Davies, vincitore nel 2016 del premio Nati per Leggere e Andersen; la giornalista Françoise Dargent, caporedattore cultura de Le Figarò; il disegnatore argentino Gusti; Pierdomenico Baccalario; Davide Morosinotto; il Premio Andersen 2018 Guido Sgardoli; lo scrittore/musicistaGiuseppe Festa; Manlio Castagna, vicedirettore del Giffoni Film Festival; gli scrittori Guia Risari, Paolo di Paolo, Alessandro Mari, Alessandro Q. Ferrari, Michele D’Ignazio, Nicoletta Gramantieri, Sara Marconi, Alberto Melis, Gianfranco Liori e la traduttrice Laura Cangemi. Molti gli appuntamenti dedicati all’arte e all’illustrazione con Cinzia Ghigliano, Daniela Iride Murgia, Sonia Basilico, Cristina Portolano e altri illustratori quali Agnese Baruzzi, Vessela Nikolova, Gud, Eva Rasano e Mario Onnis.

Risuoneranno al festival le Rime Migranti di Bruno Tognolini, registrate nelle scuole e dette dal vivo da bambini e ragazzi africani, cinesi, arabi, indiani e d’altre patrie e incastonate nelle maglie sonore del sound artist Arrogalla e i pensieri dei bambini verranno raccolti dall’Ufficio Poetico. E poi ancora danza e teatro, scienza, cinema, musica, tecnologia.

Tuttestorie è ideato e organizzato dalla Libreria per Ragazzi Tuttestorie, progettato in collaborazione con lo scrittore Bruno Tognolini, ha come presidente onorario lo scrittore David Grossman.

http://www.tuttestorie.it/

