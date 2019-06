XXXIX anniversario della strage di Ustica: il 24 giugno conferenza di "Attorno al Museo"

Lunedì 24 giugno 2019 alle h 11.00, nella Sala stampa Luca Savonuzzi di Palazzo d'Accursio (Piazza Maggiore 6, Bologna), si terrà la conferenza stampa di presentazione di Attorno al Museo, il programma di iniziative culturali promosso dall'Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica in occasione del XXXIX anniversario della strage.

Attorno al Museo intreccia i diversi linguaggi dell'arte (teatro, arte contemporanea, danza, musica) traendo spunto dall'installazione creata da Christian Boltanski per la città di Bologna in ricordo delle 81 vittime e proponendo progetti ideati da artisti di fama nazionale che coinvolgono le generazioni più giovani.

La rassegna si terrà dal 27 giugno al 10 agosto 2019 nel Parco della Zucca, nell'area adiacente al Museo per la Memoria di Ustica, e si svolge nell'ambito di Bologna Estate 2019.

