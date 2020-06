Zettel Maturità. Le lezioni del CNR

Si arricchisce ancora l’offerta didattica di Rai Scuola dedicata agli studenti che dovranno sostenere l’esame di maturità. Il 15 maggio scorso è partito il nuovo programma “Zettel Maturità” in onda il martedì e il venerdì alle 19.30 su Rai Scuola (canale 146 DT). Si comincia con 10 lezioni di fisica tenute da dirigenti e ricercatori del CNR Cristian Manzoni, Caterina Vozzi e Fabio Chiarello. Dal 26 maggio iniziano le lezioni di Matematica con Claudia Capone, Lucia De Luca, Roberta Bianchini e Andrea Scagliarini. Seguono le lezioni di Scienze.

Nel dettaglio:

Cristian Manzoni, Ricercatore CNR: Elettrostatica dei conduttori, la corrente elettrica, la corrente dei campi magnetici, Circuitazione ed il teorema di Gauss in campo elettrostatico



Caterina Vozzi, Dirigente CNR: Il campo elettrico e magnetico statico, La forza di Lorentz, La circuitazione ed il teorema di Gauss in campo magnetico statico



Fabio Chiarello, Ricercatore CNR: Conduzione ed induzione, Le equazioni di Maxwell, Legge di Faraday - Neumann - Lenz



MATEMATICA



Claudia Capone, Ricercatore IAC-CNR: Funzioni reali di una variabile, Limiti di una funzione



Lucia De Luca, Ricercatore IAC-CNR: Asindoti, Teorema di Confronto e continuità, Teorema di Weierstrass



Roberta Bianchini, Ricercatore IAC-CNR: A proposito di derivabilità’, Due risultati per funzioni derivabili



Andrea Scagliarini, Ricercatore IAC-CNR: Come applicare i teoremi del calcolo – Prima parte, Applicazione del calcolo differenziale 2, Come applicare i teoremi del calcolo – Seconda parte



SCIENZE



Andrea Ienco, Ricercatore ICCOM-CNR: Il fenomeno dell'Isomeria



Gianna Reginato, Ricercatore ICCOM-CNR: iL CARBONIO



Alessio Dessi', Ricercatore ICCOM-CNR: Gli Alcoli



Samuele Staderini, Ricercatore ICCOM-CNR: Grassi idrogenati



Matteo Guidotti, Ricercatore ISTM-CNR: Aggressivi chimici

