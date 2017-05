2ª Conferenza Internazionale sull’Ambiente. Proteggere e agire - Sfide e soluzioni a difesa dell’ambiente

Il 1° gennaio 2017, l’assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri ha determinato un passaggio storico: l’Italia ha costituito una forza di polizia ambientale senza precedenti, non solo in Europa, per ampiezza e potenzialità. Forti delle nuove competenze acquisite e consapevoli delle sfide future, i Carabinieri hanno avviato l’organizzazione del 2^ Convegno internazionale sull’ambiente, dal titolo “Sfide e soluzioni a difesa dell’ambiente”, che si terrà alla Scuola Ufficiali Carabinieri, il 19 e 20 maggio. La conferenza tratterà i problemi etici legati all’eccessivo sfruttamento delle risorse, che impone l’adozione di politiche orientate alla salvaguardia dell’ambiente per garantire prosperità e diritti diffusi alla popolazione mondiale in continuo aumento.

La Conferenza vedrà, nuovamente, la partecipazione di Ministri, alte cariche istituzionali comunitarie e nazionali, docenti universitari ed esperti di settore di fama mondiale, nonché rappresentanti di enti governativi stranieri e di organismi internazionali che, a vario titolo, operano in favore della tutela dell’ambiente, quali UNFCC, FAO, WMO, IPCC, IFAD, EFI, ECEC-INTERPOL, ORIGIN, IFOAM e WFTO.



Sono previsti tre panel tematici, incentrati su:



- cambiamenti climatici e sfide ambientali, con particolare attenzione agli scenari internazionali, alle principali minacce che interessano il pianeta e le risorse naturali, agli impatti sul benessere collettivo e ad un uso sostenibile delle risorse;



- deforestazione e illegal logging che rappresentano i maggiori fattori di rischio per le foreste mondiali, accelerando i cambiamenti climatici, causando perdite di habitat vitali per le specie protette e forti ripercussioni negative sulle popolazioni che traggono sostentamento dalle risorse forestali. Nel corso di questa sessione i relatori illustreranno casi reali e strumenti legislativi di contrasto a tali fenomeni distruttivi;



- agricoltura sostenibile in cui verrà dato spazio alle riflessioni sulla contrapposizione tra modelli produttivi avanzati e fame nel mondo, scelte a favore di un’agricoltura con un minore impatto ambientale e possibili soluzioni in favore del commercio equo e solidale. Si tratterà, ancora, della tutela dei marchi di origine e delle produzioni biologiche ed a basso impatto.



Nel corso di una tavola rotonda, cui prenderanno parte i responsabili delle associazioni ambientaliste più rappresentative, verranno approfondite le tematiche affrontate nei panel.

Sara possibile guardare la diretta streaming della Conferenza alle 9.00 del 19 maggio 2017 qui: http://www.cultura.rai.it/live