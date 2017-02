Addio a Jannis Kounellis

Per ricordare Jannis Kounellis, Rai Scuola ripropone questa sera alle 00.30, e in replica domani, sabato 18 febbraio, alle 14.30, la puntata di Passapartout dedicata al maestro dell’arte povera.

Di origini greche, ma romano d’adozione, Kounellis racconta a Philippe Daverio le sue origini e il suo rapporto speciale con l’Italia e Roma in particolare: ‘Ci sono degli artisti che hanno deciso di andare in America […]; io potevo diventare newyorkese perché mio nonno era americano […] però ho deciso di venire e rimanere in Italia e diventare italiano’ .

Nella cornice dello studio romano dell’artista, Kounellis si racconta a Daverio attraverso la sua arte e il suo concetto filosofico della vita.



In questo speciale web, Rai Cultura lo ricorda con due interviste: nella prima, è Kounellis a parlare della sua esperienza e dell’importanza fondamentale, per l’artista, dei presupposti ideologici dai quali deve prendere le mosse la ricerca artistica; la seconda è stata realizzata in occasione della mostra al MAXXI nel 2012.