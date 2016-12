Christmas Tales from America

In occasione delle festività natalizie Rai Scuola, propone una strenna in tre puntate nell’ambito della sua programmazione dedicata all’apprendimento della lingua e della cultura inglese. Christmas Tales from America, mette in scena in lingua originale inglese, tre racconti classici della letteratura americana dedicati al Natale.

Christmas tales from America: A luckless Santa Claus di F. Scott Fitzgerald F. Scott Fitzgerald è uno degli scrittori americani più famosi, anche grazie al suo romanzo più noto "The Great Gatsby" scritto nel 1925. Fitzgerald nacque nel 1896 in Minnesota in una famiglia benestante e cominciò a scrivere quando era ancora uno studente all'Università di Princeton. The Luckless

Christmas tales from America: The Thin Santa Claus Apparso sul Saturday Evening Post nel dicembre 1908 e pubblicato l'anno successivo, The Thin Santa Claus, è una storia piena di ironia dove emergono tutte le doti umoristiche dello scrittore, che pervadono non solo la trama e i personaggi, ma anche il linguaggio, restituendo uno spaccato vivido dell'America

Christmas tales from America: The gift of the Magi William Sydney Porter, meglio conosciuto con lo pseudonimo di O. Henry, nasce in North Carolina nel 1862. La sua fama è legata soprattutto alla produzione di racconti, caratterizzati spesso da un finale a sorpresa. The Gift of the Magi fu pubblicato nel 1905 sul New York Sunday World, il giornale