Editoria per ragazzi e diversità

Non tutti i bambini possono prendere in mano un libro e leggerlo. Ci sono bambini autistici e bambini dislessici che si trovano in difficoltà di fronte all’editoria tradizionale. Sante Bandirali, uno dei fondatori di Uovonero ci racconta il duplice intento della casa editrice: creare libri speciali per per offrire a tutti i bambini la possibilità di accedere alla lettura e diffondere la cultura della diversità come ricchezza. Lo stesso Sante Bandirali ha tradotto Hank Zipzer e le cascate del Niagara, libro che ha per protagonista un bambino dislessico, scritto da Henry Winkler, attore, regista e produttore cinematografico statunitense, reso celebre dal suo ruolo di Arthur “Fonzie” nella sitcom Happy Days. Oltre al racconto dell’editore-traduttore del felice incontro con Winkler, vi proponiamo un’intervista allo stesso scrittore, realizzata da Florinda Fiamma in occasione del Salone del libro di Torino. I miei sono libri umoristici, non educativi, ribadisce Winkler: il piacere di leggere innanzi tutto.