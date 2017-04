La Fiera del libro per ragazzi 2017

La Fiera del libro per ragazzi di Bologna è il più importante appuntamento dell’editoria specializzata in questo settore. Nello Speciale di Rai Scuola abbiamo raccolto interviste a scrittori e illustratori che abbiamo incontrato in questa occasione e che sono rappresentativi della varietà di direzioni in cui si muove la letteratura per ragazzi oggi. Si va dai libri sull’attualità e la storia (Davide Nicastro sulla mafia, Antonio Ferrara sui migranti a Lampedusa, Maurizio Quarello sulla guerra partigiana) a libri sulle scienze naturali (Roberto Piumini e Gianuberto Accinelli), da libri su supereroi (David Solomons) a libri sull’accettazione di sé (Davide Calì) e sul desiderio di avventura (Marco Taddei). Apre lo Speciale un’intervista a Elena Pasoli, Exhibition Manager della Fiera del libro per Ragazzi di Bologna, che fa il punto su questa edizione e sulle tendenze in atto nell'editoria per ragazzi.