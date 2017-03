Speciale Olimpiadi di Filosofia 2017

Si è appena conclusa a Roma, presso la sede del MIUR, la XXV edizione delle Olimpiadi di Filosofia. La manifestazione, promossa dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR nell’ambito delle iniziative volte alla valorizzazione delle eccellenze, registra anche in questa edizione un aumento di adesioni sia negli istituti italiani (58 in più rispetto allo scorso anno) sia nelle scuole italiane all’estero (5 in più rispetto allo scorso anno) con 413 istituti, centinaia tra dirigenti e docenti, quasi 11.000 studenti, impegnati anche con attività formative di approfondimento dei contenuti filosofici e delle metodologie didattiche.

La Finale Nazionale si è svolta a Roma nei giorni 27-28 e 29 marzo e ha visto gli 88 studenti finalisti, selezionati a seguito delle gare d’istituto e regionali, cimentarsi nella elaborazione del saggio filosofico in lingua italiana o in lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo). Infine, nella mattinata di mercoledì 29 marzo, dopo la visita storico-artistica del Palazzo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nella Sala della Comunicazione alla presenza dei rappresentanti del MIUR e delle istituzioni coinvolte, dei finalisti e dei docenti, sono stati premiati i vincitori:

Per la prova in lingua italiana:

1° posto - LUCA SGOLASTRA

2° posto - Maria Caterina Vaccari

3° posto - Maria Carla Merlo

Per la prova in lingua straniera:

1° posto - CHIARA ALESSIA QUISTELLI

2° posto - Edoardo Calvello

3° posto - Filippo Girardi

RAI CULTURA ha seguito da vicino lo svolgersi di questa importante manifestazione: attraverso la trasmissione Zettel Debate. Fare filosofia (che ha incontrato nel pomeriggio del 28 marzo i finalisti per un dibattito sul concetto di tolleranza), attraverso la diretta streaming della cerimonia di premiazione del 29 marzo, e realizzando subito dopo la premiazione alcune interviste che vi proponiamo in questo speciale: Carmela Palumbo, Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR; Carla Guetti, Coordinatrice scientifica del Progetto e DG per gli ordinamenti scolastici del MIUR; Emidio spinelli, Presidente della Società Filosofica Italiana; Francesco Coniglione, Presidente della Commissione Nazionale di valutazione degli elaborati, e i due studenti vincitori della sezione in lingua italiana, Luca Sgolastra dell'I.I.S. Campana di Osimo (AN), e in lingua straniera Chiara Alessia Quistelli del liceo Marco Polo di Bari, che insieme a Edoardo Calvello, secondo classificato per la sezione in lingua straniera, rappresenterà l'Italia in occasione dell’International Philosophy Olympiad che si terrà in Olanda, a Rotterdam dal 25 al 27 maggio prossimi.