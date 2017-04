Speciale Tullio De Mauro

Il 5 gennaio 2017 moriva Tullio De Mauro, linguista, docente universitario, autore del Grande dizionario italiano dell’uso e della Storia linguistica dell’Italia unita, Ministro della Pubblica Istruzione dal 2000 al 2001. Lo Speciale di Rai Letteratura presenta la sua ultima intervista andata in onda a Terza Pagina su Rai Cinque, più diversi video che testimoniano l’originalità del suo contributo allo studio della lingua italiana, l’ampiezza dei suoi riferimenti culturali e il suo strenuo impegno per l’alfabetizzazione e l’educazione alla lettura.

Tullio De Mauro nasce a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, il 31 marzo del 1932. Si laurea in Lettere classiche a Roma nel 1956, insegna Glottologia, e poi Filosofia del linguaggio; è ordinario di Linguistica generale. Alla Sapienza è direttore del Dipartimento di scienze del linguaggio, presidente del Corso di laurea in Filosofia, componente del Comitato interuniversitario del Lazio per la Scuola postlaurea di specializzazione per insegnanti. Insegna nelle università di Napoli, Chieti, Palermo e Salerno. Nel 1966 fonda con altri la Società di linguistica italiana, di cui è anche presidente (1969-73).

È consigliere della Regione Lazio (1975-80), membro del Consiglio di amministrazione dell'università di Roma (1981-85), delegato per la didattica del rettore (1986-88) e presidente dell'Istituzione biblioteche e centri culturali di Roma (1996-97).

Nel 2001 viene nominato dal Presidente della Repubblica Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana. Per l'insieme delle sue attività di ricerca, l'Accademia Nazionale dei Lincei gli attribuisce nel 2006 il premio della Presidenza della Repubblica. Nel 2008 gli viene conferito l'Honorary Doctorate dall'Università di Waseda (Tokyo).

Traduce e commenta il Cours de linguistique générale di Ferdinand de Saussure (1967).

Cura il DAIC. Dizionario avanzato dell'italiano corrente (1997), il Dizionario della lingua italiana (2000), il Dizionario etimologico (con M. Mancini, 2000) e il Dizionario delle parole straniere nella lingua italiana (con M. Mancini, 2001). Collabora, tra le altre riviste, con Il Mondo (1956-64), L'Espresso (1981-90) e Internazionale.