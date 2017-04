Tempo di Libri 2017 - Speciale bambini e ragazzi

La prima edizione di Tempo di Libri, fiera dell'editoria di Milano, si è appena svolta allo spazio fieristico di Milano Rho. Ideata e realizzata da La Fabbrica del Libro (la società creata da AIE – Associazione Italiana Editori e Fiera Milano), la manifestazione ha presentato un programma vastissimo: 720 appuntamenti, 17 sale adibite agli incontri più un auditorium da 1000 posti, 35mila metri quadrati di spazi e oltre 400 espositori tra case editrici, riviste, associazioni, biblioteche, librerie, enti pubblici, start up, e numerosi eventi e incontri per le scuole, i bambini, i ragazzi e i loro genitori.

Rai Scuola ha partecipato alla manifestazione raccogliendo contributi e testimonianze dedicate all'infanzia e ai ragazzi dal punto di vista della lettura, della scrittura, dell'insegnamento e diversi altri aspetti riguardanti il rapporto tra i giovani e i libri, ma non solo.

In questo Speciale vi presentiamo alcune interviste e approfondimenti: Cristina Mussinelli, segretario generale della Fondazione LIA, che ci ha parlato di lettura accessibile e inclusione; lo scrittore Luigi Dal Cin che ci ha raccontato l'esperienza di trasformare i suoi libri in spettacoli dal vivo per bambini e ragazzi; l'insegnante e scrittrice Anna Cerasoli, che da anni porta avanti un progetto di divulgazione della matematica in modo giocoso e divertente; Niccolò De Rosa, redattore della rivista Focus Junior, che ci ha spiegato il "brain training" applicato all'età formativa e durante la fiera ha incontrato i bambini per realizzare un grande cruciverba sui temi delle materie scolastiche; e Davide Morosinotto, scrittore e esperto di videogames, che ci ha spiegato qual è il giusto equilibrio tra il videogiocare e tutte le altre attività fondamentali durante la crescita e ci ha illustrato sia i rischi che invece i numerosi vantaggi per i ragazzi correlati all'uso dei videogames.