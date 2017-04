IL CINESE A FUMETTI, di Stefano Misesti, pubblicato da Nicola Pesce Editore

IL CINESE A FUMETTI, ultimo lavoro dell’illustratore e fumettista Stefano Misesti appena pubblicato da Nicola Pesce Editore, è un albo che grazie all’immediatezza dei disegni e allo stile spensierato e giocoso dell’autore, ci fa scoprire e imparare le basi della lingua cinese che, con i suoi logogrammi o morfemi, solitamente scoraggia tutti coloro che vorrebbero avvicinarvisi. La conoscenza del modo di scrivere e parlare cinese ci aprirà le porte di una straordinaria cultura ultra-millenaria, probabilmente la più antica del mondo, rappresentata oggi in Italia da più di mezzo milione di persone. Stefano Misesti è illustratore, autore di fumetti e pittore, nasce a Como nel 1966 e da più di dieci anni vive e lavora tra l’Italia e Taipei (Taiwan). Ha illustrato numerosi libri per ragazzi, tra i quali “Visto, si stampi!”, con il quale ha vinto il premio Andersen nel 2011. Per gentile concessione di Nicola Pesce Editore pubblichiamo le prime tavole dell’albo IL CINESE A FUMETTI.