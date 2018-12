Digital World Alessandro Longo. Prove di futuro connesso. Dove sono le sperimentazioni e quando avremo il 5G

Le sperimentazioni del 5G vanno avanti già da tempo in alcune città italiane tra cui Roma, Milano, Prato, Matera etc. Le sperimentazioni, spiega Alessandro Longo di Agenda Digitale, ci rivelano gli usi pratici che avrà il 5G, ad esempio nel porto di Bari ha consentito un maggiore controllo degli accessi.

Oppure è stata usato con successo in alcune fabbriche che fanno robot. O ancora: in alcuni ospedali ha consentito di collegare in modo costante alcuni pazienti cronici ai loro medici, tramite dei sensori attaccati al corpo. Il 5G arriverà nel 2019, probabilmente verso metà anno, così ritengono i principali produttori telefonici europei.

Però è probabile che inizialmente arriverà solo per i modem, ossia per i dispositivi tramite cui navighiamo da casa. I primi smartphone 5G invece arriveranno verso la fine del 2019, e ovviamente all'inizio saranno molto costosi.