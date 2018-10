Digital World Alessio Del Bue. Il mondo in 3D

Nel laboratorio VGM dell'Istituto Italiano di Tecnologia lavorano su algoritmi di intelligenza artificiale e visione computazionale. il progetto è la ricostruzione in 3D della struttura del nostro mondo, anche attraverso sensori applicati ai normali smartphone. Le informazioni estrapolate da questi sensori vengono poi utilizzate per la realtà aumentata o per quei sistemi robotici che devono capire in che spazio si muovono.