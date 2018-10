Digital World Antonio Celani. Guidare senza guida. Le auto del futuro

Una delle promesse dell'I.A. è quella delle auto senza pilota. Antonio Celani, research scientist dell'ICTP di Trieste, ci spiega cosa sono e ci chiarisce che sicuramente attualmente non sono sistemi perfetti ma dai quali ci si aspetta grandi cose in futuro, come la riduzione drastica degli incidenti, o altri miglioramenti.