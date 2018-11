Digital World Arti Ahluwalia. Faccia da robot. Il robot antropomorfo "Face"

Cos'è l'"intelligenza embodied"? Sentiamolo nella descrizione della professoressa Arti Ahluwalia, intervistata all'Internet Festival di Pisa. "Un esempio particolare dell'intelligenza embodied è il robot antropomorfo Face, costruito con materiali morbidi che somigliano alla nostra pelle.

Tramite l'uso di motori e algoritmi intelligenti è capace di esprimere emozioni con il cambiamento del movimento della pelle.

Può essere usato per aiutare i bambini con patologia autistica e le persone che hanno problemi di socializzazione. Ha anche un sistema di riconoscimento delle espressioni facciali, per capire cosa sta pensando l'interlocutore e rispondere in modo adeguato".