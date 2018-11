Digital World Arti Ahluwalia. L`intelligenza in 3D. Architettura Neurale digitale

"Una volta che abbiamo decifrato questa struttura lo scopo del data brain project è di stampare in 3d l'architettura neuronale, per realizzare un circuito tridimensionale del cervello e toccarlo con le mani. Quindi diventa uno strumento utile per la didattica e altri scopi. I circuiti neuromorfici sono dei circuiti elettronici che somigliano alla connettività neuronale. Sono utili per costruire le macchine intelligenti perché l'intelligenza di una macchina si ispira alla nostra. Lo scopo del nostro centro è di creare sistemi intelligenti usando materiali e algoritmi per macchine che abbiamo un'intelligenza incorporata. È intelligenza embodied, ossia sistemi robotici".