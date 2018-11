Digital World Arti Ahluwalia. Mappare il cervello. Capire cos`è l`intelligenza

"Fino ad oggi non si è definito esattamente cosa sia l'intelligenza. Per me è ciò che ci permette di interagire e capire il nostro ambiente e agire di conseguenza". E' quanto sostiene la professoressa Arti Ahluwalia, intervistata all'Internet Festival di Pisa. "Lo scopo dei nostri studi - prosegue - è di capire la struttura del cervello umano, che ne determina il funzionamento.

Nel progetto interpretiamo e digitalizziamo l'architettura neuronale per capire in che modo l'informazione funzioni nel cervello. Usiamo tecnologie di imaging 3D con microscopia a due fotoni.

Dopo questi primi stadi di investigazione si usano algoritmi intelligenti per capire dove sono i neuroni e dove gli spazi interneuronali per poter realizzare una mappa tridimensionale dell'intero cervello".