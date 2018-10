Digital World Carola Frediani. Giornalismo nell`epoca cyber. Fonti online

Carola Frediani parla di come è diventata cyber giornalista e in particolare di come si sia interessata alla cyber sicurezza, una tematica che accomuna molti ambiti diversi: tecnologici, sociali, politici etc.

La differenza con altri tipi di giornalismo è data da come si interagisce con con le fonti, da come si verificano i fatti e i dati, da come ci si protegge durante il lavoro.

Nell'operato del "Cyber giornalista" non esistono ancora prassi consolidate e bisogna tenersi continuamente aggiornati.