Digital World Carola Frediani. Se l`intelligenza è artificiale. Luci ed ombre dell`I.A.

Negli ultimi anni si è tornati molto a parlare di I.A., ma in modo diverso rispetto al passato, in particolare grazie alle potenzialità del machine learnign o del deep learning, che consentono alle macchine di imparare e migliorare in base ai dati che continuamente elaborano. Questo ha delle ricadute positive, ci spiega la "cybergiornalista"

Carola Frediani, per esempio nel campo del riconoscimento immagini o della traduzione linguistica. L'I.A. però incrocia anche molte questioni etiche, come nel caso della vicenda della collaborazione tra Google e il Pentagono, o in quello di quei programmi che ci scrutano per verificare la nostra affidabilità creditizia.