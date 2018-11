Digital World Claudio Telmon. Il bisogno di cybersicurezza. Dove trovare gli esperti

Sicuramente c'è esigenza di figure che si occupino specificatamente di sicurezza in tutte le aziende, spiega Claudio Telmon del Comitato direttivo Clusit - Associazione italiana per la sicurezza informatica. Per le aziende più piccole è difficile assumere specialisti dedicati, quindi si appoggiano a servizi esterni.

Queste aziende sono tantissime, e per questo servirebbero tanti esperti che vengono formati dall'università o dall'esperienza professionale. Le competenze degli esperti di sicurezza richiedono una visione globale dei sistemi informativi.