Digital World Claudio Telmon. La sicurezza è una cosa pratica. La collaborazione con le aziende

Alcune delle competenze che servono per conoscere gli aspetti relativi alla sicurezza necessariamente sono abbastanza pratiche e non sempre si trovano nelle università, precisa Claudio Telmon del Comitato direttivo Clusit - Associazione italiana per la sicurezza informatica.

Serve maggior collaborazione con le aziende: quindi non solo una adeguata preparazione teorica ma anche una solida competenza pratica.