Digital World Claudio Telmon. Specializzazione: sicurezza. Università e websecurity

L'università italiana ha la capacità per formare esperti in sicurezza ma i corsi non affrontano sempre adeguatamente il tema, spiega Claudio Telmon del Comitato direttivo Clusit - Associazione italiana per la sicurezza informatica.

Per migliorare la sicurezza dei sistemi informatici servirebbe potenziare maggiormente le competenze specifiche.