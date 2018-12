Digital World Derrick de Kerckhove. Quando l`intelligenza era collettiva. Intelligenza e web

L'intelligenza collettiva è un concetto che Derrick de Kerckhove ha creato nel 1995, quando il portato della rete sembrava tutto positivo. Oggi è un concetto ancora pertinente ma per certi versi obsoleto e quindi deve essere in parte ripensato. Sentiamo in quali termini dal suo ideatore.