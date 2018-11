Digital World Digital World 3 - Sommario P.25

Digital World, piccoli post di sopravvivenza digitale con Matteo Bordone. Nella puntata di oggi: addentriamoci nell'arte, con tutto il corpo, con tutta l'anima, soprattutto con tutti i sensi. Come? Con Claudio Panadisi e Sensory4; c'è stata l'era dei dinosauri, l'era dei mammiferi... E quella che ci aspetta dietro l'angolo?

Sarà l'era dell'algoritmo, secondo Mariagrazia Mattei; esiste un nuovo, importantissimo mestiere: il drug designer. Che no, non è quello che state pensando voi, ma quel che c'illustrerà Marco De Vivo; infine: si parla tanto di intelligenza artificiale e di come sia sempre più simile a quella umana. Ma come avviene questa imitazione? Passo dopo passo, tutti i complicatissimi studi che dal neurone portano al silicio con l'intervista ad Arti Ahluwalia.

In onda domenica 18 novembre alle ore 22.30 su Rai Scuola canale 146 dt.