Digital World Digital World 3 - Sommario pt.26

Digital World, piccoli post di sopravvivenza digitale con Matteo Bordone. Nella puntata di oggi: non siamo solo noi, poveri esseri umani, ad avere bisogno di sicurezza. Ne hanno bisogno anche i fragilissimi pc.

Ci dice quanto Carola Frediani; servono dei buoni strumenti e una buona preparazione informatica agli imprenditori? Immensamente. E ce lo spiega Paolo Fiorenzani; tecnologie futuribili per scandagliare il passato: storia e archeologia in salsa digitale con l'esperienza di Roberto Ibba e Alessandro Corretti; infine continuiamo a parlare di passato, perché il paleontologo Jack Horner ci porta nientemeno che nel mondo dei di-no-sau-ri mostrandoci come potrebbero tornare in vita. Virtualmente e, udite udite, sul serio.

In onda domenica 25 novembre alle ore 22.30 su Rai Scuola canale 146 dt.