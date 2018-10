Digital World Digital World 3 - Tra futuro e futuribile P.21

Digital World, piccoli post di sopravvivenza digitale con Matteo Bordone. Nella puntata di oggi: un portale dedicato ai singoli caduti della Grande Guerra, per non dimenticarli.

È “Pietre nella rete” e ce ne parla Giorgio Uberti; la storia è tutta intorno a noi e la possiamo ricostruire con il Gis, il Geographical Information System. Ci dice come Massimiliano Gava; non aprite quella voce: l'annoso problema del rapporto tra le voci di Wikipedia e le fonti storiche nell'opinione di Igor Pizzorusso; e infine: si sente spesso dire che i bitcoin vanno “estratti”. Ma come si estraggono? Ce lo spiega Gabriele Stampa di Bitminer Factory.

Per rivedere tutte le puntate di Digital World clicca qui